Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)

× Доставка по Москве и Московской области (за пределами МКАД)

Стоимость доставки включает курьерскую доставку до подъезда в пределах МКАД. Подъем на этаж оплачивается отдельно, зависит от габаритов товара и наличия лифта. Полную информацию смотрите на отдельной странице.

Сроки доставки зависят от товара и времени заказа, большую часть товаров, заказанную до 16:00 мы можем доставить в течение 2 рабочих дней.

Выезд за МКАД оплачивается отдельно, из расчета 30 руб за километр.

Итоговая сумма доставки по области складывается из стоимости доставки в пределах МКАД и стоимости километража.

В зависимости от вашего местонахождения срок доставки может быть увеличен.