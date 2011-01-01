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Интернет-магазин "Техностор"

technostor.ru / тел.: +7 (495) 660-36-14 / shop@technostor.ru

Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)

Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
Артикул: 492-948
1 062 
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Технические характеристики
Описание
Отзывы0
Технические характеристики
ПроизводительRedVerg
Цвет серебристый
Тип
по алюминию
по пластику
Диаметр
210 мм
Посадочный диаметр
30 мм
Количество сегментов
80 шт
Описание

Твердосплавный пильный диск RedVerg, предназначен для электрических дисковых пил.

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Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
-+
1 062 
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Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
Диск пильный RedVerg 210х30/20мм 80 зубьев (800631)
1 062 
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* Нажимая кнопку "Отправить заказ", я подтверждаю свое согласие на получение информации об оформлении и получении заказа, согласие на обработку персональных данных
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